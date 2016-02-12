Başbakanlık'tan Anadolu Ajansı ve TRT'ye 'ortak dil ve kontrollü açıklama' ayarı

Cizre’de 7 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlardaki ölü sayısına ilişkin ilgili devlet kurumları arasında çelişkili açıklama skandalına Başbakanlık el koydu. Başta Cizre olmak üzere sokağa çıkma yasağı nın ilan edildiği yerlerde, güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili haberlere “ortak dil ve kontrollü açıklama” ayarı geldi.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun medya patronları ile Dolmabahçe’de buluştu. Akşam gerçekleştirilen operasyonla ilgili TRT, Anadolu Ajansı, Şırnak Valiliği, iktidara yakın medya kuruluşlarının, ölü sayısı ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamaları üzerine Başbakanlık’ta (Çankaya Köşkü) önceki gün ilgili kurumların temsilcileriyle ortak toplantı yapılarak, ilgili güvenlik birimleri ve mülki idare amirlerinin bilgileri karşılıklı teyit ettikten sonra “tek bir ağızdan” açıklama yapılması kararlaştırıldı.

Başta Cizre olmak üzere sokağa çıkma yasağı nın ilan edildiği yerlerde, güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili haberlere “ortak dil ve kontrollü açıklama” ayarı geldi. Kararın alınmasında Cizre’de 7 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonla ilgili devlet birimlerinden gelen çelişkili açıklamalar etkili oldu. Davutoğlu’nun “terörle mücadele” konusunda izlenecek stratejinin görüşüldüğü medya patronları ile “basına kapalı” gerçekleştirdiği Dolmabahçe buluşması sırasında, Cizre’de, çok sayıda yaralının bulunduğu Cudi Mahallesi’ndeki bodrum katının da aralarında bulunduğu binalara operasyon yapıldığı bilgileri önce sosyal medya, sonra da yerel kaynaklardan kamuoyuna yansıdı. Operasyonun bilançosu konusunda uzun süre net bilgi alınamazken, TRT Haber, gecenin ilerleyen saatlerde geçtiği “son dakika” haberinde, “Cizre’de teröristlerin kontrolündeki bir bodrum katına güvenlik güçlerinin girdiğini ve 60 kişiyi etkisiz hale getirdiğini” duyurdu.



"Açıklayamıyorlar"



Ancak daha sonra devletin bir başka yayın kuruluşu Anadolu Ajansı, ölü sayısını 10 olarak duyururken, Şırnak Valiliği de ölü sayısını yine 10 olarak açıkladı. İktidara yakın medya da ölü sayısını “30” olarak duyurdu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Cizre’deki bodrum katının bulunduğu bölgede 70-90 kadar insan olduğunu ve tankla top atışı yapıldığını belirterek, “Orada katliam yapıldı, açıklayamıyorlar” iddiasında bulundu. Kamuoyuna yansıyan devlet kurumları arasındaki çelişkili açıklamalar üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla önceki gün Çankaya Köşkü’nde ilgili devlet kurumlarının katılımıyla bir toplantı yapıldı.



Kuşkuya yol açıyor



Edinilen bilgiye göre, Başbakanlık yetkililerinin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT ve Anadolu Ajansı’ndan üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, operasyonlarla ilgili haberlerin nasıl verileceği konusunda tavır belirlendi.

Toplantıda, Cizre örneğinde olduğu gibi devlet kurumlarının birbiriyle çelişkili açıklamalar yapmasının kamuoyunda, “bir şeylerin üzeri mi örtülüyor” kuşkusuna yol açtığı, bu nedenle de tüm devlet birimlerinin, operasyonlarla ilgili haberler konusunda önce kendi aralarında bilgi paylaşımı yapıp, kamuoyuna da yapılan açıklamalarda bu “ortak dil”in kullanılması, ölü ve şehit sayılarının da yine “kontrollü” olarak verilmesi karara bağlandığı öğrenildi. Toplantıda alınan karara göre, operasyonda görev yapan güvenlik birimleri, mülki idare amirleri (vali, kaymakam) ile karşılıklı bilgileri teyit ettikten sonra kamuoyuna açıklama yapacak, devlet televizyonu ve ajansı da yine tek elden verilen resmi bilgiler doğrultusunda haberleri servis edecek.

TRT Haber, Cizre'deki bir bodrum katına düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğünü iddia etmişti.