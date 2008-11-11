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Politika

Başbakanlık'tan altı gazeteciye veto

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Erdoğan’ı izleyen bazı gazetecilere yasak getirdi. Basın Merkezi, yasağın kurumlara değil doğrudan gazetecilere yönelik olduğunu söyledi.

11 Kasım 2008 02:00

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Erdoğan’ı izleyen bazı gazetecilere yasak getirdi.
Basın Merkezi, yasağın kurumlara değil doğrudan gazetecilere yönelik olduğunu söyledi.
Ancak yasağın gerekçesini açıklamadı.

Başbakanlık Basın Merkezi, belirli aralıklarla yaptığı akreditasyon işlemini önceki gün yeniledi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın programlarını izlemek için verilecek Başbakanlık Tanıtım Kartı için başvurular kısa bir süre önce istenmişti. Başvurulan tamamlanması ve kartların basımı tamamlandıktan sonra eskileri ile değiştirilmesi için gazetecilere çağrıda bulunuldu. Ancak, kartlarını almaya giden altı gazeteciye, ‘kendilerine kart verilmeyeceği’ yönünde açıklamada bulunuldu. Bu altı gazeteciden ikisi Hürriyet Gazetesi’nin yıllardır Başbakan Erdoğan’ı izlemekle görevlendirdiği isimler olması dikkat çekti. Ankara kulislerinde Başbakanlık Basın Müşavirliği’nin bu yasağın ardında, Hürriyet muhabiri Hasan Tüfekçi’nin, Erdoğan ile Gül’ün buluşmasını ortaya çıkaran Çukurambar haberi olduğu seslendiriliyor.
Diğer isimlerin de Erdoğan ve AKP’yi çok uzun süredir takip eden tecrübeli muhabirler olması da dikkat çekici.

İşte Erdoğan’ın ‘beni izlemesinler’ diyerek yasak getirdiği altı gazeteci:

Hürriyet Gazetesi: Hasan Tüfekçi-Turan Yılmaz
Milliyet Gazetesi: Abdullah Karakuş
Star Televizyonu: Fatma Çözen
Akşam Gazetesi: Ali Ekber Ertürk
Evrensel Gazetesi: Sultan Özer

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