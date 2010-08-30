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Politika

BAŞBAKANLIKTAN "SANDALET GENELGESİ" YALANLAMASI ANKARA (A.A)

30 Ağustos 2010 17:17

-BAŞBAKANLIKTAN "SANDALET GENELGESİ" YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Takvim gazetesinin birinci sayfasında yayınlanan 'Sandalet Genelgesi' başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğu, böyle bir Başbakanlık genelgesinin bulunmadığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: ''30 Ağustos tarihli Takvim gazetesinin birinci sayfasında yayınlanan 'Sandalet Genelgesi' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir Başbakanlık genelgesi yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

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