-BAŞBAKANLIKTAN "İNSANLIK" FİLMİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, toplumdaki insan hakları bilincini ve farkındalığını, hazırladığı 25 dakikalık ''İnsanlık'' filmiyle artıracak. Başkanlığın İstanbul'da çektiği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğüyle yaşama, eğitim, vatandaşlık, çalışma ve mülteci hakkı gibi temel hakları içeren filmde, işsizler, kağıt toplayıcıları, evsizler, sokakta yaşayan çocuklar, yoksullar ve mültecilerin dramı gözler önüne seriliyor. Eşcinsellerin ''nüfus cüzdanımın rengini seçme özgürlüğü istiyorum'', başörtülü kızların ''eğitim özgürlüğü istiyorum'' şeklindeki taleplerini dile getirdikleri filmde, üç dinin temsilcilerinin de din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin sözleri yer alıyor. Film, halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın ''Allah sevmediğini yaratır mı hiç, insan olan insanı daraltır mı hiç, haksızlık haksızın yüzünden...'' şeklindeki dizeleriyle sone eriyor. ''İnsanlık'' filmi hakkında bilgi veren Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük, halkı insan hakları konusunda bilgilendirme ve hak arama yönünde bilinçlendirme çalışmaları yapma ve toplumun geneline yönetil eğitim faaliyetleri gerçekleştirmenin başkanlığın temel görevleri arasında olduğunu belirtti. Bu çerçevede, temel hak konularından din ve vicdan özgürlüğü,ayrımcılık yasağı, yaşama, eğitim, vatandaşlık, düşünce, çalışma ve mülteci hakkı gibi konuları içeren bir film hazırladıklarını anlatan Küçük, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe özel olarak bu filmin yapıldığını ifade etti. Filmin yayınlanması için 6 televizyon kanalına gönderildiğini belirten Küçük, filmin TRT'de yayınlandığını, ancak özel televizyon kanallarının filmi uzun bulduğunu ve yalnızca bir tanesinin filmi yayınladığını kaydetti. Ayrıca filmi devlet kuruluşlarına da bilgi için gönderdiklerini de anlatan Küçük, ''Filmde insan manzaralarından kareler var, mülteciler, sokak çocukları var. İlgili icra birimleri de bu filme baksınlar istedik. Amacımız olumsuzlukları göstermek değil, herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çözüme bir katkı sağlanmasını amaçlıyoruz'' diye konuştu. -3 FARKLI DİNİN TEMSİLCİSİNDEN GÖRÜŞ- Filmin İstanbul'da çekildiğini, İstanbul emniyeti ve Valilikten alınan izinler sonucu yabancıların da çekimlerinin yapıldığını kaydeden Küçük, ''Özellikle yabancıların mutsuzlukları, vatanlarını ne kadar özledikleri, vatanın ne kadar önemli olduğu da orada gösterildi'' dedi. Bazı bölgelerde yaşanan insan dramlarına da yer verdiklerini söyleyen Küçük, ''Mültecilerin, çocukların, gençlerin tüm insanların sorunların yansıtmaya, farkındalığı artırmaya çalıştık'' diye konuştu. Küçük, film için seçtikleri müziğin ''çok ağır'' olduğu için eleştirildiğini de belirterek, ''Ağır konular ağır müzikle olur. Maalesef biz de her şey mutlu olsun isteriz ama insanlar o çileleri çekerken neşeli bir müzik olmazdı'' şeklinde konuştu. Filmde isimlerine yer vermeden Sultanahmet Camisi Başimamı, Metropolit ve Yahudi Hahamının ağzından din ve vicdan hürriyetini aynı neticeye vardıracak şekilde anlattıklarını ve ''Bir bütünüz'' dediklerini de söyleyen Küçük, filmi Birleşmiş Milletlere de gönderdiklerini kaydetti. Küçük, 25 dakikalık filmin özel kanallar tarafından uzun bulunması nedeniyle filmdeki karelerin her birini 30 saniyelik 10 spot haline getirdiklerini, bunu da televizyon kanallarına göndereceklerini belirterek, spotların yayınlanması konusunda televizyonları RTÜK aracılığıyla zorlamadıklarını, gönüllü olarak yayınlamalarını istediklerini anlattı. Küçük, ''Takdir onların, zorlayıcılığımız yok. Yayınlayan kanallara teşekkür ederiz'' dedi. -TRT'DE ''İNSAN HAKLARI ŞİMDİ'' PROGRAMI- İnsan hakları konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla TRT'de canlı bir program başlatacaklarını da duyuran Küçük, ''İnsan Hakları Şimdi!'' adlı programın 9 Ocakta başlayacağını, vatandaşların haklarını kullanabilmelerinin ancak bilinçlenmeleriyle mümkün olacağı gerçeğinden hareketle Türkiye'de en çok yaşanan insan hakları ihlallerini, sorunlarını, yaşanan örnekler ve çözüm yollarıyla televizyon ekranına taşıyacaklarını anlattı. Türkiye'nin insan hakları karnesini olumlu yöne götürmek konusunda, söylemlerin ötesinde, vatandaşa insan hakları konusunda mesajlar verecek yapımlara ihtiyaç olduğunu belirten Küçük, bu çerçevede çalışmalarının süreceğini anlattı.