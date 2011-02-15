-BAŞBAKANLIKTAKİ FARELERİ "LARRY" KOVALAYACAK LONDRA (A.A) - 15.02.2011 - İngiltere'de Başbakanlıktaki fareleri bundan sonra "Larry" adlı kedi kovalayacak. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın çalışma ofisi ve konutunun bulunduğu "Downing Street"ten yayın yapan televizyonların kameralarına birkaç kez büyük bir sıçanın görüntülerinin yansıması üzerine, Cameron çareyi başbakanlığa kedi almakta buldu. İngiliz basını Başbakanlığa kedi alınmasıyla ilgili haberleri, "Kabine'nin yeni fare yakalayıcı bakanı belli oldu" başlığıyla, esprili bir şekilde duyuruyor. Ülkenin ilk kadın Başbakanı, Muhafazakar Partili Margaret Thatcher döneminde de Başbakanlığa kedi alınmıştı. "Humphrey" adlı kedi 1989-1997 yıllarında, İşçi Partisinin 1997'de seçimi kazanmasına kadar başbakanlık konutunda kalmıştı. 1997 seçimleriyle Başbakan olan Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in, hayvan sevmediği gerekçesiyle "Humphrey"i Başbakanlıkta istemediği basına yansımıştı.