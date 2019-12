Başbakanlık'ta Türkiye-Katar-Suriye zirvesi

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Suriye ve Katar heyetlerinin bugün (9 Mayıs 2010) gerçekleştirdikleri üçlü zirveye ilişkin, ''Üç ülke son dönemde bölgemizdeki gerginliği tırmandırmaya dönük söylemleri ve faaliyetleri kınamışlar ve bölgeye dönük istikrarı, uzlaşı ve düzen kurucu faaliyetleri teşvik etmek gerektiği hususunu bir kez daha uluslararası kamuoyuna birlikte duyurma ihtiyacı hissetmişlerdir'' dedi.





Bakan Davutoğlu, Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında basın mensuplarına zirveye ilişkin bilgi verdi.





Davutoğlu, ''Öncelikle her üç ülke, Filistin ile İsrail kanadında adil ve kalıcı bir barışın tesisi, iki devletli çözüme, ilgili BM kararlarına dayalı kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanabilmesi ve bu çerçevede başkenti doğu Kudüs olacak olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdikleri desteği teyit etmişlerdir'' diye konuştu.





İstişareler çerçevesinde, Suriye-İsrail barış görüşmelerinin de ele alındığını bildiren Davutoğlu, ''Suriye, bu dolaylı barış görüşmelerinin bir an önce Türkiye'nin arabuluculuğu ile kaldığı yerden başlaması konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etmiştir'' dedi.





Bölgedeki nükleer konuda yaşanan gelişmelerin de ele alındığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:





''Her iki ülke nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma konusunda ilkesel tutum beyan etmişlerdir. Dolayısıyla her ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl amaçla kullanmak üzere geliştirme hakkı vurgulanmıştır. Başta Orta Doğu bölgesi olmak üzere, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması, bölgemizin nükleer silahlardan arınmış bir bölgeye dönüşmesi konusundaki kararlılık da vurgulanmıştır.''





Davutoğlu, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı konusunda her iki ülkenin diplomatik çözüm çabalarına öncelik verilmesini vurguladıklarını ve bu bağlamda Suriye ve Katar'ın, Türkiye'nin sürdürmekte olduğu çabalarına desteklerini ifade ettiklerini belirtti.