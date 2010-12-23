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Politika

BAŞBAKANLIK'TA TERÖR ZİRVESİ ANKARA (A.A)

23 Aralık 2010 16:56

-BAŞBAKANLIK'TA TERÖR ZİRVESİ ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği değerlendirme toplantısı saat 14.40'ta başladı. Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili asker ve sivil bürokratlar katılıyor.

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