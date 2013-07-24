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Politika

Başbakanlık'ta Suriye zirvesi

Toplantıda Genelkurmay Başkanı 'nın sınır birlikleri ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca, özerk bölge konusunda oldu-bittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi

24 Temmuz 2013 21:06

Başbakanlık Resmi konutta Suriye ile olan sınır bölgemizdeki son gelişmeleri ele almak amacıyla yapılan değerlendirme toplantısı sona erdi.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı 'nın sınır birlikleri ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca, özerk bölge konusunda oldu-bittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Muammer Güler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Mili Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.

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