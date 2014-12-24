Başbakanlık'ta silah sesleri

Başbakanlık merkez binanın bulunduğu Vekaletler caddesine bugün saat 11.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi silahla geldi.

Başbakanlık binasının bulunduğu caddeye silahıyla gelen bir kişi hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Başbakanlık korumaları şahsın silahını bırakması için ikna faaliyetleri yürüttü. Teslim olmayan şüpheli buradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bulunduğu alan kaçtı. Bu sırada kovalamaca yaşandı. Başbakanlık korumalaları sivil polisler ve özel hareket polisleri şahsın peşinden koştu.Bu sırada 3-4 el silah sesi duyuldu. Zanlı polisler tarafından vurularak yaralı olarak yakalandı. Şüpheli, Başbakanlık'a gelen ambulansla polis eşliğinda hastaneye götürüldü.