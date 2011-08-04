-BAŞBAKANLIK'TA GÜVENLİK TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ''Güvenlik Toplantısı'' başladı. Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen olağan toplantıya, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Öte yandan, daha önceki ''Güvenlik Toplantısı'', 14 Temmuz'daki Silvan saldırısının ardından yapılmıştı.