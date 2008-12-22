'Başbakanlıkta fuhuş' krizi

Star Kıbrıs gazetesi yazarı
Pehlivan, müsteşarların KKTC Başbakanlığı’nı fuhuş yuvasına çevirdiğini
yazdı. Habere kızan Kıbrıslı gazetesi, Star’ın eski sahibi Ali Özmen
Sefa’ya manşetten “Def ol git” diye bağırdı
Star gazetesinin eski
sahibi ve Star Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa’nın
gazetesinde, “Saray Önü Gazetecisi” isimli köşesinde yazan Alihan
Pehlivan’ın, “Başbakanlıkta üst düzey görevliler, Başbakanlığı fuhuş
merkezine çevirdiler. Soyer (Başbakan) bildiği halde sesini çıkarmadı”
diye yazınca ortalık karıştı. Star Kıbrıs’ta çıkan yazı üzerinde
Kıbrıslı gazetesi “Defol git utanmaz” başlığıyla Safa’yı hedef aldı.
Star Kıbrıs da sürmanşetten, “Başbakan ve Başbakanlık çalışanları ve
kamuoyundan” özür diledi.
Gazetenin sahibi Safa, Başbakan Ferdi Sabit Soyer’i arayarak özür
diledi. Gazete, Pehlivan’ın işine son verirken, Başbakan Ferdi Sabit
Soyer de konuyla ilgili olarak başsavcılığı harekete geçirdi.
“Utanmaz adam”
Kriz, Alihan Pehlivan’ın, “Soyer’in enerjisi tükendi” başlıklı
yazısıyla patlak verdi. Gazeteci Pehlivan, yazısında, “Başbakan Ferdi
Sabit Soyer’i, halka beklenen hizmeti verememekle” eleştirdi. Pehlivan,
Başbakan Soyer’in seçtiği kadroların, Soyer’e “fayda yerine zarar
verdiğini” yazdı. Pehlivan, “kadroların zararlarını” sıralarken,
“Başbakanlık müsteşarlarının adı her türlü olaya karıştı.
Başbakanlık’ta üst düzey görevliler, Başbakanlığı fuhuş merkezine
çevirdiler. Soyer bildiği halde sesini çıkarmadı” diye şok bir iddia
ortaya attı.
“Fuhuş” iddiası Star Kıbrıs’ta yazılınca, Kıbrıslı gazetesi olayı
manşetine taşıdı. Manşetten Ali Özmen Safa’ya yüklenen gazete, “Defol
git utanmaz” başlığını kullandı. Haberde, “Ali Özmen Safa çizmeyi aştı.
Safa âlemin namusuna ve şerefine dil uzatmaya başladı. Dün gazete diye
satılan paçavrası devletin önde gelen kurumlarından birinde çalışan
herkesi fahişe ilan etti. Namus ve şereflerine dil uzatılan aileler
büyük infial içinde” diye yazdı. Gazetenin başyazarı Doğan Harman da,
“Ali Özmen Safa denen utanmaz adam!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Star Kıbrıs gazetesi, gelişmeler üzerine birinci sayfada, gazetenin
logosunun yanından büyük puntolarla özür diledi. Gazetenin devam
sayfasındaki özür yazısında kısaca, “Alihan Pehlivan imzasıyla
yayımlanan ve sorumsuzca maksadını aşan ifadelerle kaleme alınan
yazıda, Başbakanlık personeli ve Başbakanımız Sayın Ferdi Sabit
Soyer’le ilgili kabul edilemez ifadeler kullanıldı.
Gazete önlem aldı
Star Kıbrıs yönetimi ve çalışanları olarak Alihan Pehlivan’ın asılsız
ifadelerle dolu yazısını kesinlikle onaylamıyoruz. Yazarın amacını ve
çapını aşan bu ve buna benzer yazılarının, bu gazetede bir kez daha
yayımlanmasına olanak vermemek için, kendi iç bünyemizde yeniden önlem
aldığımızı ve adı geçen şahsın dedikodu sütununun yayınına son
verdiğimizi duyururuz” denildi.