T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakanlık'ta 'FETÖ mağdurları' kuyruğu

"O sınavdaki soruların çalındığı söyleniyor, ben tüm soruları doğru yapmadım"

21 Eylül 2016 11:33

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatime yönelik başlatılan soruşturma kapsamında memuriyetten ihraç edilenler Başbakanlık önünde kuyruk oluşturdu. 80 ilin yanı sıra Başbakanlık’ta kriz merkezi oluşturuldu.  Başbakan Binali Yıldırım son yapılan valiler toplantısında, 'FETÖ ile mücadele' kapsamında memuriyetten atılanlarla ilgili kriz merkezleri oluşturulması talimatı vermişti. 80 ilin yanı sıra Başbakanlık’ta kriz merkezi oluşturuldu. Merkez Bina’da BİMER bünyesindeki kriz merkezi başvuruları almaya başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye genelindeki başvuruların bin civarında olduğu öğrenilirken, bunların büyük bir kısmının öğretmenlerden oluştuğu ifade ediliyor. Başvuru için Başbakanlık’a giden ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dertlerini yazdıkları dilekçelerle anlatıyor... A.G. isimli erkek öğretmen, FETÖ’nün soruları çaldığı hukuki olarak tespit edilen 2010 KPSS sonuçlarına göre atamasının yapıldığını kaydederek, “O sınavdaki soruların çalındığı söyleniyor. Ben tüm soruları doğru yapmadım. Kişisel başarımla bu sınavı kazandım. Ortada bir haksızlık var. Giderilmesi için buradayım” dedi.

Eski bir Dışişleri Bakanlığı görevlisi, birlikte görev yaptıkları büyükelçinin FETÖ bağlantılı olduğunun ortaya çıktığını ve kendisinin de görevden atıldığını savundu: “Benim bunlarla hiçbir bağlantım yok. Ne okul ne yurt ne de banka...”

Çocuğu cezaevinde olan B.Ç. de “Kurunun yanında yaş yanmayacak dediler ama benim oğlum yandı. Oğlumun hakkının iadesi için başvurumuzu yaptık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

F.Ç. isimli bir kadın öğretmen ise, eşinin ardından kendisinin ihraç edildiğini belirterek şunları söyledi: “Benim FETÖ’yle hiçbir bağlantım yok. Bunların yurtlarında kalmadım, bankasına para yatırmadım. İhraç gerekçesine anlam veremediğim için buradayım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Doğru er ya da geç ortaya çıkar.”

ETİKETLER

FETÖBaşbakanlıkBİMERkuyrukkriz merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24