Başbakanlık'ta 'darbe girişimi' operasyonu; 257 personel görevden uzaklaştırıldı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Başbakanlık'ta görevli 257 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Willy Brandt Sokak'ta bulunan Başbakanlık ek hizmet binasında polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 257 personelin görevden uzaklaştırıldığı ve kimliklerine el konulduğu bilgisi verildi. Diğer yandan çok sayıda belge ve dokümana el konulduğu ve incelemelerde bulunmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan personelden 230'unun raportör, 19'unun uzman, 6'sının müşavir, 2'sinin hukuk muşaviri olduğu belirtildi.