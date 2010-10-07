-BAŞBAKANLIKTA BÜTÇE TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2011 Yılı Bütçe Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda, saat 10.30'da başlayan toplantı, 3.5 saat sürdü. Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Açıkalın ile bazı ekonomi bürokratları da katıldı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kemal Madenoğlu da toplantıda hazır bulundu.