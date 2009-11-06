Başbakanlık'ta 'açılım' zirvesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik açılım çalışmalarının 10 Kasım’da TBMM’de görüşülmesinden önce MGK üyesi bakanlar, Ak Parti grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla Başbakanlık’ta “Demokratik Açılım” toplantısı yaptı.



Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda şu ana kadar yapılan demokratik açılım çalışmaları gözden geçirildi. Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Abdülkadir Aksu ve Hüseyin Çelik, Ak Parti TBMM Grup Başkan Vekilleri Suat Kılıç ve Bekir Bozdağ ile Ak Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik katıldı. Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş de toplantıda hazır bulundu.



Toplantıda açılımın vatandaşa tam olarak anlatılamadığı üzerinde duruldu. Bunun için hem partide hem de hükümette açılımın anlatılmasına yönelik çalışma yapılması benimsendi.



10 Kasım’da TBMM’de yapılacak ön görüşmede İçişleri Bakanı Beşir Atalay bilgi verecek. Şimdiye kadar yapılanları anlatacak olan Atalay genel anlamda hedefleri, ayrıntı vermeden ortaya koyacak.

12 Kasım’daki genel görüşmede ise Erdoğan’ın konuşma yapabileceği belirtildi. Erdoğan daha önce de liderlerin konuşması halinde kendisinin kürsüye çıkacağını söylemişti.



Yeni yasalar geliyor



Ak Parti, demokratik açılım kapsamında kısa, orta ve uzun vadede bazı yasa tasarılarını da TBMM’ye getirmeye başlıyor. Ak Parti kamuoyunda “polise taş atan çocuklara af” olarak bilinen düzenlemeyi demokratik açılım görüşmelerinin yapılacağı salı günü TBMM’ye getirecek.



Buna göre polise taş attığı gerekçesiyle terör örgütü adına hareket etmekle suçlanan ve örgüt üyelerinden bile ağır cezalarla yargılanan çocukların cezaları azalacak. 18 yaşını doldurmamış olan bu durumdaki çocukların özel yetkili mahkemeler yerine çocuk mahkemelerinde yargılanmaları, cezalarında terör nedeniyle yarı oranında artırım yapılmaması ve 2 yılın altındaki cezalarının ertelenmesi sağlanacak.



Yeniden yargılanabilecek



Bu düzenlemenin de içinde yer aldığı TBMM’ye getirilecek olan Torba Kanun’la, AİHM kararlarının yeniden yargılama nedeni sayılmasına ilişkin düzenlemeye konuların istisnaların kaldırılması da sağlanacak. Buna göre, terörist Abdullah Öcalan’ın yeniden yargılanmasını engellemek için kanuna konulan istisnai hüküm ortadan kalkacak.



Hükümet, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Öcalan’la ilgili yaptığı yorum ve Türk mahkemelerinin yeniden yargılanmalarını başvurularını reddetmesi nedeniyle Öcalan’ın yeniden yargılanma imkânının bulunmadığını göz önüne alarak, bu düzenlemeye gidecek. Böylece, Öcalan için yasaya konulan istisnai hüküm nedeniyle yeniden yargılanamayan, aralarında terör suçlularının da bulunduğu 211 kişiye yeniden yargılanma yolu açılacak. Ancak, her ihtimale karşı Öcalan’ın yeniden yargılanmasını önleyecek bir hüküm de kanunda yer alacak.