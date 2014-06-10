Başbakanlık ve bakanlıklara çok sayıda atama

Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Çok sayıda bakanlıkta görevden almalar yaşanırken, Soma'da bir madenci yakınını yerde tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in ismi yer almadı

Başbakanlık Müşavirliği'ne Ahmet Minder; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Şeref Kazancı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Harun Çiçek, Bakanlık Müşavirliği'ne Rifat Kayaoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mustafa Apaydın, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Numan Gümrük, iş başmüfettişliğine ise iş müfettişi Sinan Çörekli atandı.

Ekonomi Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı'na Adnan Yıldırım, Bakanlık Müşavirliği'ne Mustafa Sever atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı'na Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Bakanlık Müşavirliği'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Tercan; Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Halil Yorulmaz; Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kaygusuz; Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yaldız başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı. Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız; Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Mehmet Yıldırım, Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş; Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Osman Akar; Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ; Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Sırrı Yılmaz; Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay; Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Mardin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Bakanlık Müşavirliği'ne Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Kaya, Bakanlık Başmüfettişliğe iç denetçi Salih Hartavi atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Semra Atınç ile Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali İhsan Narlı görevlerinden alındı. Maliye Bakanlığı'nda Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne Arslan Narin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Atıf Ala, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne Hamza Aydoğdu, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Yrd. Doç. Dr. Semih Aktekin, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Bilal Tırnakçı, I. Hukuk Müşavirliği'ne Hayati Cankaloğlu, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na Özcan Duman, Bakanlık Müşavirliği'ne Necip Fazıl Kurt atandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Akkiprik, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ali Fuat Ünal atandı. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep Kaşan görevinden alınırken yerine Halil Coşkun, görevden alınan Antalya Orman Bölge Müdürü Ali Gökçöl'ün yerine Mustafa Türk, görevden alınan Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım'ın yerine Mustafa Kara, görevden alınan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Musa Çelebi'nin yerine Ahmet Sırrı Beşel görevden alınan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Ersoy'un yerine Mustafa Korucu atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ 9. Bölge Müdürü Ömer Faruk Yiğitsoy görevinden alınırken, Ankara 5. Bölge Müdürlüğü'ne Isparta 18. Bölge Müdürü Murat Acu, Isparta 18. Bölge Müdürlüğü'ne ise Mustafa Altunok atandı.