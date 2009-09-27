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Başbakanlık umudu oldu

Başbakanlık, kokain kullanmak ve başkalarına temin etmek suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Deniz Seki’nin umudu oldu.

27 Eylül 2009 03:00

Başbakanlık, kokain kullanmak ve başkalarına temin etmek suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Deniz Seki’nin umudu oldu.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na (BİHB) ikinci kez mektup yazan Seki, 218 gündür hâkim karşısına çıkmadan tutuklu bulunmasının insan haklarına aykırı olduğunu, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu belirterek, “Sorunun çözümü için katkı sunmanızı bir kez daha istirham etmekteyiz” dedi.

BİHB, Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak tutuklama ve yargılamanın uzadığı iddialarının incelenerek gereğinin yapılmasını istedi. Avukatları aracılığıyla 17 Haziran 2009’da BİHB’ye başvuran Seki, ikinci mektubunu 16 Eylül 2009’da gönderdi.

Seki mektubunda, ilk başvurusunun ardından başlatılan araştırma ve konuya gösterdiği hassasiyet nedeniyle BİHB’ye teşekkür de etti.
AİHM’nin yaptığı başvuruyu işleme koyduğunu kaydeden Seki, başvuru dilekçesinin bir örneğini de BİHB’ye gönderdi. 

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