Başbakanlık'ta 6 kişi gözaltına alındı, 24 kişi aranıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik operasyonda, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 6 kişi gözaltına alınırken, 24 kişinin de arandığı belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Zanlıların evlerinde de arama yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.