Başbakanlık personeli 9 kişi 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında Başbakanlık personeli 9 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başbakanlık personeli 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılar, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.