Başbakanlık önünde iki eylem

Başbakanlık binası önünde bir günde iki kişi kendini yakmaya kalktı. Korumaların müdahalesiyle eylemciler etkisiz hale getirildi.



Başbakanlık Merkez Bina önüne saat 10.30 civarında gelen 35-40 yaşlarındaki İlhami Öztekin adlı vatandaş, cebinden çıkardığı pet şişede bulunan gaz yağını üzerine döküp kendisini yakmak istedi.



"Yaklaşmayın yakarım" diyen Öztekin'e Başbakanlık korumaları müdahale ederek etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



Öztekin'in, Bülent Ecevit'in başbakan olduğu döneme rastlayan 5 Mart 1999 tarihinde Başbakanlık önünde eylem yaptığı ortaya çıktı.



Bir eylem daha!



Öğlen sularındaysa Eşi Arzu Hayta ile birlikte Başbakanlık Merkez Bina'nın önüne gelen Yadigar Hayta, Başbakan Recep Tayip Erdoğan için binadan çıkış hazırlığı verildiği sırada, yanındaki torbadan çıkardığı yanıcı maddeyi üzerine döktü ve kendisini yakmak istedi.



"Çocuğumun hakkını verin, benim çocuğum da polis" diye bağıran Yadigar Hayta'yı, Başbakanlık korumaları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.



Oğlu Muharrem Hayta'nın, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği'nde polis memuru olarak görev yaptığını, daha sonra Türkiye'ye döndüğünü, ancak görev yaptığı dönemde 1.5 yıllık maaşının ödenmediğini iddia eden Yadigar Hayta'nın, bu durumu protesto etmek için kendini yakmaya teşebbüs ettiği öğrenildi.



Başbakanlık Merkez Bina önünde, sabah saatlerinde de İlhami Öztekin isimli bir kişi kendini yakma girişiminde bulunmuştu.







