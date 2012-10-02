'Başbakanlık neden AOÇ'ye yapılıyor?'

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Başbakanlık neden Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılıyor? Büyük Atatürk’ün bağışı doğrultusunda AOÇ arazisinin korunması için bir adım atacak mısınız” diye sordu.

Acar, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki daralmayı, yeni başbakanlık binasının AOÇ’ye yapılmasına ilişkin girişimleri TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge gerekçesinde Acar, AOÇ’nin son durumuna dikkat çekti. Atatürk’ün isteği ile oluşturulan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin, kuruluş amacı dışındaki tahsislerle daraldığını, yeşilin yerini betonlar aldığına dikkat çekti.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Hazine’ye bağışlandığı dönemdeki büyüklüğü ve 2003 yılına kadar alanın ne kadar daraldığı konusunda bilgi isteyen Acar, “2003 yılından sonra AOÇ arazisinde ne kadarlık alan, hangi amaçlarla, hangi kuruluşlara tahsis edilmiştir? Bu kuruluşlar tarafından ne kadarlık alan betonlaştırılmıştır? Ne kadarlık yeşil alan kaybedilmiştir?” diye sordu.

Atatürk’ün vasiyetine saygı

AOÇ arazisine Başbakanlık binası yapılması ile ilgili hazırlıklara dikkat çeken Acar, “AOÇ arazisinde Başbakanlık binası yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Şuandaki Başbakanlık binası yetersiz mi gelmektedir? Başbakanlık binasının yakınındaki kamu kurumlarına ait binalardan yararlanılarak, bu yetersizliğin giderilmesi yoluna neden gidilmemiştir? AOÇ arazisi içinde yapılacak Başbakanlık binası için ne kadar yeşil alan elden çıkacaktır? Başbakanlık binasının maliyeti ne olacaktır?” dedi.

Acar, ayrıca şu sorulara yanıt istedi:

“AOÇ arazisi üzerinde Başbakanlık ve diğer kamu kurumları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından halen çalışmaları yürütülen projeler nelerdir? Diğer kamu kurumları ve Belediye, AOÇ arazisinde neler yapacak ve ne kadar daralma yaşanacaktır?

Büyük Atatürk’ün bağışı doğrultusunda AOÇ arazisinin korunması için bir adım atacak mısınız? Atatürk’ün bağışına, vasiyetine, değerlerine gereken saygının gösterilmesi ve vatandaşlarımızın, Atatürk ile ilgili değerler konusunda yaşadıkları kaygıları gidermeye yönelik adımlar atacak mısınız?”