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Başbakanlık Müşaviri’nden ‘ürpertici devlet geleneği’ uyarısı!

Başbakanlık Müşaviri Hamdi Kılıç, 'kör husumet uğruna milletine düşmanlık edenlerin safına katılanlara devletin ürpertici reflekslerini' hatırlattı!

02 Ocak 2014 03:01

Başbakanlık Müşaviri Hamdi Kılıç, AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasında yaşanan kavgayı ima ettikten sonra “tarih boyunca aldığı tüm yaralara rağmen devlet geleneğinin devam ettiğini” söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıç, “Benden hatırlatması” diyerek “Devlet geleneğimizin kendini korumak için geliştirdiği reflekslerin bir kısmı epeyce ürpertici” ifadesini kullandı.     

Hamdi Kılıç’ın Twitter hesabından konuya ilişkin olarak yazdığı tweetler sırasıyla şöyle:

Kör bir husumet uğruna, kendi ülkesine ve milletine düşmanlık etmekten çekinmeyenler safına katılanlar var galiba. Yazık!

Aldığı tüm yaralara rağmen bu ülkede devlet geleneği diye bir şey hala var. Bunun ne olduğunu anlamak için biraz tarih okumak yeter.

Devlet geleneğimizin kendini korumak için tarih boyunca geliştirdiği reflekslerin bir kısmı epeyce ürpertici, benden hatırlatması

Allah Allah! Kendini devlet geleneğine karşı tehdit olarak gören ne kadar çok kişi varmış. Şaşırdım. 

Biraz tarih okuyun dedik, birileri meseleye Cüneyt Arkın filmi seviyesinde bodoslama daldı. Kusmayın, önce okuyun.

En temel bilgi kaynağı wikipedia olanlarla ancak buraya kadar... O zaman mecburen Yunus'a sözü bırakacağız. Ben gelmedim dava (kavga) için..            

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