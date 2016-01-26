Başbakanlık korumalarıyla HDP'li vekiller arasında arbede

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmek isteyen bir grup HDP milletvekili, Davutoğlu HDP grubunun bulunduğu koridorundaki salona geçerken Başbakan ile konuşmak istedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Davutoğlu’nu “sizinle görüşmek istiyoruz” dedi. Ancak bu sırada Başbakanın yanındaki koruma görevlileri diğer HDP’li vekilleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; olayın üzerine HDP’li vekiller “Sayın Başbakan insanlar ölüyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi. Başbakansan görüşmek zorundasın” diye bağırarak tepki gösterdi. Başbakanın HDP’li vekillere yönelik, “önce hendekleri kapatın” dediği öğrenildi. Başbakanlık korumaları ile HDP’li vekiller arasında çıkan arbede nedeniyle HDP’nin bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.



