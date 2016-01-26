T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakanlık korumalarıyla HDP'li vekiller arasında arbede

Başbakanın HDP’li vekillere yönelik, 'önce hendekleri kapatın' dediği öğrenildi

26 Ocak 2016 18:03

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmek isteyen bir grup HDP milletvekili, Davutoğlu HDP grubunun bulunduğu koridorundaki salona geçerken Başbakan ile konuşmak istedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Davutoğlu’nu “sizinle görüşmek istiyoruz” dedi. Ancak bu sırada Başbakanın yanındaki koruma görevlileri diğer HDP’li vekilleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; olayın üzerine HDP’li vekiller “Sayın Başbakan insanlar ölüyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi. Başbakansan görüşmek zorundasın” diye bağırarak tepki gösterdi. Başbakanın HDP’li vekillere yönelik, “önce hendekleri kapatın” dediği öğrenildi. Başbakanlık korumaları ile HDP’li vekiller arasında çıkan arbede nedeniyle HDP’nin bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

 

ETİKETLER

korumabaşbakandavutoğluhdpmeral danış beştaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24