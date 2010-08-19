-BAŞBAKANLIK: İDDİALAR GERÇEK DIŞI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet sitelerinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıları sırasında Başbakanlık danışmanlarının maksatlı olarak medyayı manipüle ettiğine, YAŞ kararlarını ve atamalarını yönlendirmeye çalıştığına dair yalan haberler yer aldığı ifade edilerek, hiçbir mantıki tutarlılığı ve mesnedi olmayan bu iddiaların, tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğu bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, dezenformasyon amaçlı bu kötü niyetli yayınları yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.