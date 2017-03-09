Başbakanlık hava araç filosunda kaç tane uçak var; bir yılda kaç saat uçuş gerçekleşti?

11 uçak, 3 helikoptere sahip Başbakanlık hava araç filosu 2016 yılında toplam 2 bin 575 saat uçuş gerçekleştirdi. Kurumun 2015 raporunda uçakların bakım masraflarının 25 milyon 900 bin TL olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, hava araçları filosunda 11 uçak olduğunu geçen yıl açıklayan Başbakanlık, bu yıl da 11 uçak ve 3 helikopterle yapılan toplam uçuş saatini ilk kez açıkladı. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve bakanların kullanımına tahsis edilen uçaklarla 2016 yılında toplam 2 bin 62 saat 21 dakika, 3 helikopterle ise toplam 485 saat 30 dakika uçuş yapıldı. Başbakanlık envanterindeki devlet hava araçlarının sayısı ilk kez resmi olarak Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde açıklandı. Kurumun 2015 yılı faaliyet raporunda 11 uçağın Başbakanlık mülkiyetinde olduğu ifade edildi. Ancak Başbakanlığın 2016 Faaliyet Raporu’nda mülkiyetteki 11 uçağa 3 adet Sikorsky S-92 helikopterin de eklendiği görüldü.

Esenboğa’da hangar

Uçak ve helikopterler, 2013 yılında hizmete açılan Esenboğa Havalimanı’ndaki devlet hava araçları hangarını ana üs olarak kullanıldığı ifade edildi. Uçak ve helikopterlerin sadece Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar tarafından kullanıldığı belirtildi. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre 2016 yılında 11 adet uçak ile 2 bin 62 saat 21 dakika uçuş yapıldığı. 3 adet helikopterin kayıtları ise 2016 yılı boyunca 485 saat 30 dakika uçuş yapıldığına işaret etti. Bu da devletin tepesinin 2016’nın neredeyse 3’te birinde, 106 gününde havada kaldığını gösterdi. Uçakların uçuş operasyonları ve ikram hizmetlerinin Türk Hava Yolları personeli tarafından gerçekleştirildiği, bakımlarının da THY Teknik AŞ personeli tarafından yapıldığı belirtildi. Helikopterlerin bakım ve uçuş operasyonlarının ise Başbakanlık personeli tarafından sağlandığı ifade edildi. Aralık 2016’da çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa ait hava araçlarının kamuya ait havaalanlarına konuşlanmasında ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması sağlandı. Böylece hava araçları için inşa edilecek bina, hangar veya hangar yerlerinin ücretsiz olarak tahsis edilmesinin önü açıldı.

12. uçak Tunus’tan

Son olarak THY, devlet hizmetinde kullanılmak üzere bir uçak daha satın aldı. Aralık 2016’da THY, VIP hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet Airbus 340-542 tipi uçağın satın alınmasına karar verildiğini duyurdu. Daha sonra söz konusu uçağın, Tunus’un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali’nin 108 milyon dolara aldığı ancak sadece 1 kere test için bindiği uçak olduğu öğrenildi. Uçağın THY’ye maliyetinin 78 milyon dolar olduğu belirtildi. 2015 raporunda, toplam uçuş saatine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak, raporda uçakların bakım masraflarının 25 milyon 900 bin TL olduğu belirtildi. 2016 raporunda ise masraf kalemi yer almadı