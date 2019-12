-BAŞBAKANLIK: GÖRÜŞME İNSANI YARDIM ÇERÇEVESİNDE ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakanlık, ''yanlış anlamaların önlenmesi için'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasındaki telefon görüşmesinin Libya'ya insani yardım çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulama ihtiyacı doğduğunu bildirdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan-Obama arasındaki telefon görüşmesi hakkında bilgi verildi. Açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Libya'daki gelişmelerin daha fazla can kaybına yol açmaması, bu ülkedeki Türkiye ve ABD vatandaşlarının salimen tahliye edilmeleri gibi konuların ele alındığı belirtildi. Libya'da kamu düzeninin, can ve mal güvenliğinin bir an önce sağlanabilmesi için uluslararası toplumun da sorumlu davranarak bu ülkeye yardımcı olması hususunda görüş birliğine varıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ancak, görüşmeyle ilgili olarak ABD makamlarının yaptığı açıklamaya istinaden gerçekleşen bazı yorumlarda Libya'ya yapılacak insanı yardım çabalarının doğrudan bu ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelebilecek bir çerçeveye oturtulmak istendiği görülmektedir. Bu tür yanlış anlamaların önlenmesi için görüşmenin insani yardım çerçevesinde gerçekleştiğini tekrar vurgulamak ihtiyacı doğmuştur.''