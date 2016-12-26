Başbakanlık, Gölcük Tabiat Parkı projesini onayladı

Isparta’da Gölcük Tabiat Parkı'nda uygulanacak proje için başbakanlıktan ihale onayı çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Gölcük Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla hazırladığı proje tamamlandı.

Başbakanlık proje için ihale onayı verirken, Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, şu an statik hesaplar üzerinde son çalışmaları yapılan projenin 2017'nin ilk çeyreğinde ihaleye çıkacağını söyledi. 285 hektarda uygulanacak projeyle ilgili iddialı olduklarını, birçok unsurunun dünyada ilk olacağını aktaran Yılmaztürk, "Çok heyecanlıyız. Sabırla üzerinde çalıştığımız proje Isparta için dev bir kazanım olacak. Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçecek proje Isparta'nın dünyaya açılan penceresi olacak" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, "Özellikle üniversiteli gençlerin vakit geçirebileceği bir yer olarak macera parkı olacak. Isparta'daki üniversite öğrencileri eğlenmek ve vakit geçirmek için Antalya'ya ya da başka yerlere gidiyor. Burayı gençlik için cazip hale getireceğiz. Macera parkuru oluşturacağız" diye konuştu.

Alanda yerel öğelerinde bulunacağını vurgulayan Yılmaztürk, şöyle dedi:

"Mangalda, piknikte altyapısı en iyi şekilde olan piknik sistemini kuracağız. Okulların ve izci grupların kamp ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşturulacak. Peyzaj düzenlemesi ona göre yapılacak. Ayrıca peyzaj düzenlemesinde Isparta'da yetiştirilen meyvelerin ağaçlarından oluşacak meyve parselleri de yer alacak. Alan içinde spor kompleksleri, at manejleri de kurulacak. Burada hedefimiz hem normal kiraz, vişne gibi meyveler yetiştirmek. Bir de yabani dediğimiz doğal lezzetlerimiz, tatlarımız var. Bu olabilirse parkın özüne de çok uygun bir çalışma olacak. Bilim adamlarımızın da desteğiyle Isparta'da yetişen meyvelerinden parseller olacak. Botanik park gibi görsel amaçlı bir proje olacak. Gölcük'teki kır gazinosunu da işlevsel hale getireceğiz. Burası 1'inci Derece Doğal SİT. Konaklama yapılmadığı sürece sıkıntı yok."