Başbakanlık: Gizli zirve yok

T24 - Başbakanlık kaynakları, ABD Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva ile gizli tutulan bir görüşme yaptığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, Erdoğan, Obama ve Lula arasında üçlü bir özel zirve olmadığını, üç liderin ayaküstü görüştüğünü bildirdi.





Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, yaptıkları ikili görüşmenin ardından Nükleer Güvenlik Zirvesi'nin yapıldığı genel kurul salonuna geçerken Brezilya Devlet Başkanı Lula ile karşılaştı.





Üç liderin burada ayaküstü görüştüğü, özel bir üçlü zirvenin düzenlenmediği öğrenildi.

