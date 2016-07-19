Başbakanlık çalışanlarının kimliklerine el konuldu

Çankaya'da bulunan Başbakanlık ek binasının çevresini saran polis ekipleri, çok sayıda çalışanın kimliklerine el koydu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltılar devam ediyor. Bu kapsamda, Willy Brandt Sokak'ta bulunan Başbakanlık ek hizmet binasında polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, binada görevli çok sayıda çalışanın Başbakanlık kartlarına el konularak, görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi edinildi.

Çok sayıda belge ve dokümana el konulduğu ve incelemelerde bulunmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.