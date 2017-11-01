Başbakanlık bütçesi, TBMM Komisyonu'nda: Sayıştay mevzuata aykırı uygulamalara dikkat çekmişti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün başlayan Başbakanlık bütçe görüşmeleri bugün Başbakanlığa bağlı kuruluşlarla sürecek. CHP’nin komisyon Üyesi Kadim Durmaz, bağlı kuruluşlardan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 2016 sonu itibariyle toplam 3.203 kadro ihdas edildiğini, bu kadroların 1.794 adedi yani yüzde 56’sının dolu, yüzde 44’ünün boş olduğuna dikkat çekti. CHP’li Durmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mali kaynaklarını kamu bankaları dışında değerlendirmesinin Sayıştay raporunda dikkat çeken nokta olduğunu belirterek, “Mevzuata göre “Bütçesinde ve tasarrufunda bulunan bütün mali kaynaklarını kamu bankalarında tutmak zorunda” dedi.

Durmaz’ın resmi rakamlara dayanarak verdiği bilgiye göre,

Merkezde toplam 774 memur kadrosunun 446’sı dolu, 328’i boş. Toplam 21 işçi kadrosunun 5’i dolu, 6’sı boş. 4 kişilik 4/B’li sözleşmeli personel kadrosunun 4’ü de boş durumda.

Taşrada toplam 2080 memur kadrosunun 1209’u dolu, 871’i boş.

184 işçi kadrosunun 109’u dolu, 75’i boştur. Toplam 26 olan 4/B sözleşmeli personel kadrosunun 9’u dolu, 17’si boş.

İşletme Müdürlüğünde toplam 37 olan memur kadrosunun 13’ü dolu, 24’ü boştur. 77 olan işçi kadrosunun 3’ü dolu, 74’ü boş.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl geliri: 796 milyon TL

Giderleri: 599 milyon TL

2018 Bütçe Teklifi: 531.415.000

2019 Bütçe Tahmini: 591.497.000

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlarının tümünün kayıt altına alınmadı. Harcamalar içerisinde de en yüksek kalemi yüzde 49,84 ile sermaye giderlerinden oluşturuyor. Toplam 298.525.942,74 TL’lik sermaye gideri tertibinde mamul mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri bulunuyor.

Harcamalar içerisinde ikinci kalem yüzde 19,40 ile mal ve hizmet alımı giderleri. Tutarı 116.196.121,64 TL’dir. Üçüncü büyük kalem ise yüzde 15,16 ile personel giderlerinden oluşturuyor. Tutarı 95.288.531,53 TL. (Personel kadrolarının yüzde 44’ü boş).

Giderlerin fonksiyonel dağılımında 2016 yılı toplam giderleri 598.863.009,07 TL’dir. Bu giderler içerisinde en büyük payı yüzde 78’lik kısmı dinlenme, kültür ve din hizmetleri oluşturuyor. Tutarı 470.465.611,00 TL.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mali kaynaklarını kamu bankaları dışında değerlendirmesi Sayıştay raporunda dikkat çekiyor. Mevzuata göre “Bütçesinde ve tasarrufunda bulunan bütün mali kaynaklarını kamu bankalarında tutmak zorunda.”

Rapora ekli tablolara göre 2016 sonu itibarıyla,

VGM’nin Kuveyt Türk’teki ortaklık payı, yüzde 18.72.

Fakat bu orana karşılık gelen tutar 522 milyon 267 bin TL olmasına rağmen, kurumun kayıtlarında 428 milyon 671 bin TL olarak görünüyor. Sayıştay bu hatanın düzeltilmesini istedi.

VGM ali kaynaklarını Kuvvet Türk Bankası’nda tutuyor. Kamu sermayeli bankalara kaynak yatırmaması ise mevzuata aykırı durumda.

Sayıştay, “kişilerden alacaklar” hesabında mükerrer kayıt yapıldığını, 6 milyon 738 bin TL’nin fazla yazıldığını saptadı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ayvalık Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü sermaye tutarı 8.750.344,36 TL olduğu halde yatırılan sermayeler hesabına kaydedilmediği tespit edildi. Bu nedenle kurum mali tablolarında 8.750.344,36 TL’lik bir eksik ortaya çıkmış durumda.

Kamu idaresi cevabında; gerekli güncellemenin yapıldığını belirtti. Ancak 2016 yılı kurum mali tablolarında hatayı düzeltici etkisi olmadığından için eksik aynı şekilde yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait hisse senetlerinin muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Ayvalık Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü sermaye tutarı 8.750.344,36 TL olduğu halde yatırılan sermayeler hesabına kaydedilmediği tespit edildi. Bu nedenle kurum mali tablolarında 8.750.344,36 TL’lik bir eksik ortaya çıktı. 2016 mali tablolarında bu eksiklik düzeltilmeden kalmıştır.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1 KASIM BÜTÇE TAKVİMİ:

Çarşamba, 1 Kasım 10:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (Bütçe+Kesinhesap+Sayıştay Raporu)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe+Kesinhesap+Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe)

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Hazine Müsteşarlığı (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)