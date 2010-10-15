-BAŞBAKANLIK, BURSA VALİLİĞİ EMRİNE 1 MİLYON TL GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Başbakanlık, Bursa'daki su baskınları nedeniyle kullanılmak üzere Bursa Valiliği emrine 1 milyon TL gönderdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bursa'da devam etmekte olan aşırı yağışlar nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ifade edilerek, Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesinde yaşayan İsmail Güven adlı vatandaşın, evini su basması sonucu hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, yoğun yağışlar üzerine başkanlığın koordinasyonuyla su baskınlarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve DSİ ekiplerinden oluşan 517 personel, 6 dozer, 10 kamyon, 56 itfaiye aracı, 54 dalgıç pompa, 109 iş makinesi, 10 motopomp, 6 ekskavatör, 40 araç ve 8 su motoru ile müdahale edildiği bildirildi. Çalışmalar sonucu mahsur kalan 4 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığının kaydedildiği açıklamada, su baskınları nedeniyle Bursa Valiliği emrine, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 500 biner TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'nin gönderildiği belirtildi.