Başbakanlık: Bomba yüklü araçların Türkiye'den girdiği iddiası yalan

Başbakanlık’tan Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında yapılan saldırılarla ilgili olarak “Aracın Türkiye topraklarından geçerek sınır kapısına ulaştığı iddiaları tamamen yalandır” denildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, (BYEGM) Suruç Basın Merkezi Kobani’de Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında bomba yüklü iki araçla yapılan saldırıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamada, "Sınır kapısının Suriye tarafında bomba yüklü araçla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıda, aracın Türkiye topraklarından geçerek sınır kapısına ulaştığı iddiaları tamamen yalandır. Birtakım iddiaların aksine, hiçbir resmi yetkilinin bomba yüklü aracın Türkiye'den geçtiğine dair bir beyanı olmamıştır" denildi.