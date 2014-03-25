Başbakanlık birimine yerleştirilen böceğin hikâyesi ortaya çıktı

Arzu Yıldız-Ankara

Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Kemal Yurtnaç’ın makam odasına ve A. A isimli işadamının villasına dinleme cihazı koyan ve kendilerini "AKP’li" olarak tanıtarak iş alan F.A ve A.A.D isimli iki kadınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin Yurtnaç’ın makam odasına ve işadamının evine koydukları ortam dinleme cihazlarını cep telefonları aracığıyla dinledikleri öğrenildi.

Kamuoyunda "böcek" olarak bilinen ortam dinleme cihazının içerisinde bulunan sim kartının 1974 Tahran doğumlu İran uyruklu Alireza Agheijoukibijan adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınların İranlı şahsı tanımadıklarını söyledikleri bildirildi. Dinlemeler için şüpheli kadınların kendi aralarında "memati" şifresini kullandıkları tespit edildi.

'Bıraktığım prizde böcek olduğunu bilmiyordum'

Alınan bilgiye göre, böcekleri yerleştirmekle suçlanan F.A, ifadesinde şunları söyledi: “Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın tanıtımı, kurumsallığı, logosu, promosyonları, binanın giriş tasarımını, protokol katının duvar tasarımını A.A.D firması yapmıştır. Firma ve A.A.D İstanbul’dadır. Kurumun tüm işlerini de Ankara’da firmayı temsil eden ben yürütüyorum. Kurum başkanının odasına bilgisayarlı bir tanıtım yaptığımız sırada A.D’nin bana vermiş olduğu 4’lü prizi Kemal Yurtnaç’ın odasına ben taktım. Fakat bu 4’lü prizi bıraktığında 4’lü prizde dinleme cihazı olduğunu ben bilmiyordum. Daha sonra A.D bana kendisinin vermiş olduğu 4’lü prizde dinleme cihazı olduğunu söyledi. Dinleme cihazından benim o zaman haberim oldu. 4’lü prizi Kemal Yurtnaç’ın odasına koymadan önce A.D , B.D Ankara’ya gelmişlerdi. Benim evimde kaldılar. Bu sırada 4’lü prizi A.D, bana Kemal Yurtnaç’ın odasındaki 4’lü prizi kullanmam için verdiler.”

Arkadaş evine de böcek

F.A, işadamı A.A’nın Ankara Çankaya’daki villasına "böcek" yerleştirilmesiyle ilgili olarak da ifadesinde şunları anlattı:

“A.D’nin A.A isimli bir şahıs ile gönül ilişkisi vardı ve belirtilen adrese yakın bir yerde evi bulunuyordu. Adres A.A isimli şahsa ait olabilir. Ben de A.A isimli şahsı tanırım. Ancak bir ilişkim yoktur.

A.D bana A.A’nın kendisine iftira attığını, ilişkilerinin iyi olmadığını, bu nedenle kendisini dinlemek istediğini söylemişti. A.D sonradan bana kendisinin A.A’nın evine dinleme cihazı yerleştirdiğini ve evini dinlediğini söylemişti. A bana bahse konu olan dinleme cihazının numarasını verdi, kendi yoğun olduğu zamanlarda benim bu numarayı arayarak A’nın evini dinleyip kendisine bilgi vermemi istemişti. Ben de zaman zaman bu numarayı arayarak evi dinleyip A.D’ye bilgi veriyordum.”

'Ajan majan diyorlar bize'

Farklı adreslere yerleştirilen "böceklerin" basına yansımasının ardından iki kadın şüphelinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerin dinleme kaydı da dosyaya yansıdı. 17 Eylül 2013’te saat 18.15’de gerçekleşen görüşmede şu diyalog yaşandı:

A.D: Alo

F.A: Efendim

A.D: Neredesin, müsait misin, yanında biri var mı?

F.A: Hayır yok söyle

A.D: Okudun mu?

F.A: Yani aradılar beni okumadım

A.D: Kim aradı?

F.A: Ne bileyim etraftan aradılar işte

A.D: Ajan majan diyorlar bize

F.A: Ne olacak şimdi

A.D: Bize ajan diyorlar

F.A: Bilmiyorum

A.D: Böyle bir şey nasıl olur ya

F.A: Valla bilmiyorum

A.D: Ben şimdi duydum, sen?

F.A: Yani beni de biraz önce arayıp okumuşlar falan etraftan onlar arayıp söylediler.

A.D: Nerede söyle nereye çıkmış böyle bir şey

F.A: Gazetede, internette, internette varmış

A.D: Gazetede hangi gazetede çıkmış

F.A: Valla Hürriyet’te, Yeni Şafak’ta benim adım geçiyormuş daha çok

A.D: Hayır hayır benim de var beraber yani

F.A: Ayyy nereden buldun getirdin bunları aldın da ben de manyak manyak götürdüm taktım. Ben bilmiyorum niye yaptım

A.D: Ne alakası var ya

F.A: Nasıl ne alakası var

A.D: İran ajanıymışız falan İran’a haber veriyormuşuz

F.A: Safi saçmalık onlar

A.D: Eeee soruşturma geçiriyormuşuz

F.A: Bilmiyorum artık bilmiyorum

A.D: Hürriyet'te mi varmış öyle bir şey

Sim kartı İranlı’ya ait

Dosyaya yansıyan bilgilere göre, bu görüşme sonrası M.G isimli işadamı ve F.A’nın arasında 17 Eylül 2013 tarihinde saat 19.16'da gerçekleşen görüşme de şöyle:

F.A: Alo

M.G: Efendim

F.A: Ya şimdi onlar şeye soracaklar, işte bu hukuk hocalarına falan soracaklar

M.G: Ne anlamadım

F.A: Şimdi şeye soracaklar burada şey vardı, Başbakan'ın eski Koruma Başkan Yardımcısı vardı. Onunla falan da konuştu. Ondan sonra dedi ki, sakın dedi bir şekilde böyle bir şey söyleme dedi. Yani hani böyle işte. Bana arkadaşım verdi de ben koydum. Ben bilmiyordum. Sakın böyle bir şey söyleme dedi. Kendin kabul etmiş olursun suçu zaten dedi ondan sonra. Şimdi bunlar şey yapacaklar hocalarla görüşecekler Kenan hocalara soracak. Yani nasıl bir , yani ben gideyim ne söyleyim? Ben bilmiyorum.

M.G: Tabii tabii gitmeden önce ya hayır ya gerek. Bu şimdi senin başına geldi. Onun için onu çözmem lazım. En kısa yoldan nasıl çözersin zaten. Şimdi haberlerde dinledim. Savcılık şeyi arıyormuş o İranlı, İranlı kızı arıyormuş. İşte bunu arıyor. O A’yı arıyor.

F.A: Şey dedi sim kart kimin üzerinde dedi, Kenan ben bilmiyorum dedim. Kimin üzerine falan olduğunu bilmiyorum dedim. Haberim yok dedim.

M.G: Hangi kart kimin

F.A: Hııı

M.G: A’nın sim kartı mı

F.A: Hayır onun içerisindeki sim kartı dinleme cihazının içerisinde sim kartı.

M.G: Hee

F.A: Kimin diye sordu ben de ben bilmiyorum kimin olduğunu dedim

M.G: İşte İranlı ya İranlı

F.A: Ya bu şeyin bu şeyi aldığı kişi… Ay inanmıyorum

M.G: Ne oldu ne oldu söyle

F.A: Bir dakika ne yapayım ben şimdi ne olur bir çık gel lütfen. Ya hepsini bana telefonlarda konuşturup durma ya

M.G: Ya sen ne diyecektim. Yani kaçak kaçak iş yapmıyorsun. Ne demek yani. Kaçak doğrularını söylüyorsun. E tamam o zaman sorun yok.

F.A: Onun bir tane abisi vardı.

M.G: Hı

F.A: İstihbaratçı

F.A: Ondan aldığını söylemişti

M.G: Tamamdır o iş tamam o zaman mesele yok. O zaman bak. Sen koymadın ama onun koyduğunu tahmin ediyorum diyeceksin. Bitti yani. Kenan sana ne dedi bilmiyorum ki. Kenan sana ne dedi?

F.A: Kenan bana bir şey söylemedi. Sadece dinledi.

M.G: Ondan sonra işte öbür arkadaşını çağırdı, o da ceza hukuku üzerine lisans yapıyormuş. Ondan sonra o da üst düzey birisiydi, dedi ki yani savcılığa git dedi.

900 kişilik ‘böcek’ listesi

Soruşturmada iki kadın şüphelinin AKP’nin bazı üst düzey isimlerini, referans diye öne sürerek birçok kurum ve kuruluştan ihale almak, tanışmak için kullandıkları tespiti de yer aldı. Her iki şüphelinin, görüşmelerini de ortam dinlemesiyle kaydettiği ifade edildi.

Şüphelilerin Kemal Yurtnaç’ın odasını dinleme cihazında bulunan sim kartını 150 kez arayarak dinlendikleri bildirildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye, Kemal Yurtnaç’ın ofisine yerleştirilen böcekleri satan kişinin F.A ve A.A.D’nin yanı sıra 900 kişiye daha ortam dinleme cihazı sattığı bilgisine ulaşıldı. Bu satın almaların ne amaçla yapıldığı araştırılırken, listede dikkat çeken bazı isimler de bulunduğu bildirildi.