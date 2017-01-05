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Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon: Amberin Zaman'ın basın kartı, milli güvenlik politikası gereği iptal edildi!

"Terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koydu"

05 Ocak 2017 17:28

Gazeteci Amberin Zaman'ın basın kartı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından iptal edildi. BYEGM'den yapılan açıkl-lamada "Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir" dendi.

Zaman'ın ‘terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu’ öne sürülen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ortaköy’deki terör saldırısı sonrası sosyal medyadan 'IŞİD karşısındaki en etkili güç Suriyeli Kürtler ister hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG’nin IŞİD’e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD’e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG’ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?' paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu belirtilen Zaman’ın 'gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı, 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi' nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir."

 

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