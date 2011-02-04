-BAŞBAKANLIK BASIN DANIŞMANI GÖREVİNDEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Başbakanlık Basın Danışmanı Kemal Öztürk, görevinden ayrıldığını bildirdi. Öztürk, 2003'ten bu yana Ankara'da basın danışmanlığı yaptığını, bu sürenin 5 yılının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la, 3 yıla yakınının da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğini belirtti. ''Ülkeme böyle hizmet ettiğim için çok büyük onur duydum'' açıklamasında bulunan Öztürk, şunları kaydetti: ''Ancak basın ve siyaset kurumları arasında geçen çok yoğun, yorucu ve stresli görevimde artık nöbet değişimi vakti geldi. Bu nedenle gururla sürdürdüğüm Başbakanlık Basın Danışmanlığı görevimden bugün itibariyle ayrıldım. Bir süre aileme vakit ayırarak dinleneceğim. Niyetim İstanbul'a dönerek uzun soluklu, kalıcı eserler bırakacak çalışmalar yapmak. Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.''