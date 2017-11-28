Başbakanlık Başdanışmanı Subaşı: Maalesef Türkiye'de romanlar mağdurdur

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - BAŞBAKANLIK Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Türkiye\'de Romanların mağdur olduğunu söyleyerek, sorunun sadece siyasetle halledilemeyeceğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü’nün daveti üzerine Edirne’ye gelen Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, ‘Bir Sosyal Gereklilik Olarak Romanlar’ konferansına konuşmacı olarak katıldı. Roman vatandaşların sorunlarını sadece siyasi aktörlerin halledebileceği bir konu olmadığını ifade eden Dr. Subaşı, \"Kendilerine acılar, sıkıntılar ve dertler içinde hisseden bir topluluğun karşısında işin akademik ya da entelektüel boyutunu konuşmak rahatsız edici olabilir. Ama maalesef işin bu boyutu da var. Bu sadece siyaset aktörlerinin halledebileceği bir konu değil. Her zaman kendini mağdur, ezik ve dışlanmış hissetmeye açık toplulukla yüzleşmesi ve bu toplumun çıkarları konusunda birazcık vicdanla bir bakış açışı geliştirmesi gerekiyor. Burada kapının önünde duran bir topluluğu değil, bizden olan bir toplumu konuşuyoruz ve bunu açık konuşmak gerekirse maalesef Türkiye’de Romanlar mağdurdur. Sıkılıkla tekrarladığımız bir kültürel haritanın içinde kalmaya zorlanmışlardır. Laikler, milliyetçiler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar. Hepsi eteğindeki taşları dökerek, bu topluluğu hepimizin içini acıtıcı sayılabilecek örnekleri karşısında neler yapabileceğimize dair önerileri, toplumun önüne getirmeleri gerekmektedir. Sıkıntılar içinde yaşayan bir topluluğun oldukça yasal mecralar üretmesinden daha doğal bir şey yok\" dedi.

ROMANLARA KİBARİYE ÖRNEĞİ

Roman vatandaşların kendilerine \'çingene\' denilmesini istemediklerini anlatan Dr. Subaşı, şarkıcı Kibariye\'den örnek vererek şöyle konuştu:

\"Ben Romanları sosyal gerçekliğin bir parçası olarak görüyorum. Bu gerçekliliğin kendi başına fiili bir durum olduğunu düşünüyorum. Siz ister çingene deyin, ister Roman deyin. Romanlar kendilerine çingene diyenleri olumsuz anlamla sataşma olarak gördükleri için başkalarının kendilerine çingene demesini istemiyor. Ama kendi aralarında diyebilirler. Mesela Kibariye, içinde çingene geçen çok güzel bir şarkı okuyabiliyor. Bunlar kendi kimlikleri için uygun oldukları bir değerlendirme, sorun değil. Tüm bu korkularımızla tarihi önümüze döktüğü bir sürü hikayeyi yıktığı için, onların hoşlanmadığı bir kelimeyi kullanmamız şık olmayacaktır.\"

Konferansa Dr. Necdet Subaşı\'nın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş, çok sayıda Roman derneği başkanı, temsilcisi ile üniversite öğrencileri katıldı.

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