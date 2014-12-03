Başbakanlık Başdanışmanı Mahçupyan: Öcalan dünya çapında bir problemin taşıyıcısı ve tarihe geçecek konumda

"AKP'li seçmenin yarısı yolsuzluğun palavra olmadığına inanıyor" sözleri sonrası AKP içinde karşılıklı açıklamalarla bir kriz haline gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, çözüm sürecinde hükümet ile Kandil kanadı arasında gelinen noktaya ilişkin olarak konuştu. Süreçte PKK lideri Abdullah Öcalan’ın pozisyonunun önemine vurgu yapan Mahçupyan, "Bir kere Öcalan’ın ideolojik olarak gerçekten bir rehber ve lider konumu var. O yüzden O’nun çok fazla kaybedeceği bir şey olmayabilir. Öcalan şu anki pozisyonu ile dünya çapında bir problemin taşıyıcısı, lideri ve tarihe geçecek bir insan konumunda” dedi.

NTV'ye konuşan Mahçupyan, “çözüm sürecinde şu ana kadar iki tarafında çok hatalarının olduğunu dile getirerek, “gelinen noktada hükümet, PKK’nın nasıl davranacağını ve ileride bu durumu nasıl kullanacağını, su-i istimal edip etmeyeceğini bilemedi” diye konuştu.

Öcalan üzerindeki algının son 10 yılda çok radikal değişiklikler gösterdiğini belirten Mahçupyan şunları söyledi:

"Abdullah Öcalan üzerindeki algının bu kadar hızlı ve radikal değiştiği belkide nadir insanlardan biridir. Onun hakkında neler söyleniyordu 10 sene önce, şimdi beyanat veriyor, gazetelerde çıkıyor; hatta daha çok konuşsa ve manşetten versek hiç kimse yadırgamayacak. Dolayısıyla Öcalan’ın kendisiyle ilgili bir kaygısı mümkün değil. Bir kere ideolojik olarak gerçekten bir rehber ve lider konumu var. Birbirine hiç benzemeyen Kürtler; PKK’lılar veya dışındakiler ve hata Avrupa’da yaşayan Süryaniler, Ermeniler vs. herkes, devletin Öcalan’la ilişkisi üzerinden Türkiye’nin tavrını anlamaya çalışıyor. Öcalan’ın çok geniş bir prestij alanı var.Bunu tabiki kendisi de yarattı. Ama tabi bu karşılıklı güven ilişkisi ve birbirini muhatap alma durumu yarattı. O yüzden onun çok fazla kaybedeceği bir şey olmayabilir. Öcalan dünya çapında bir problemin taşıyıcısı, lideri ve tarihe geçecek bir insan şu anda."