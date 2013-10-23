'Başbakanlık anketinde niye ad, soyad ve kimlik bilgileri isteniyor?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakanlık’ın “Kamu Memnuniyeti Anketini” meclis gündemine taşıdı. “Bir anket alışması yürütülürken yurttaşların ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin alınması aynı zamanda yurttaşların izlendiği, takip edildiği ve fişlendiği anlamına gelmiyor mu” diye sordu. Aygün’ün Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle”

T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı resmi web sayfasında “Kamu Memnuniyeti Anketi” adlı bir çalışma yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmada yurttaşların ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgileri alınmaktadır.

“Kamu Memnuniyeti Anketi” adlı çalışma ne zaman başlatılmıştır?

Başlatılan bu çalışmaya, 07.10.2013 tarihine kadar kaç yurttaş katılmıştır?

Yurttaşların “Kamu Memnuniyet Anketi”ne giriş yapabilmeleri için neden ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin girilmesi zorunlu kılınmıştır?

Bir ankete katılım hususunda ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin girilmesi hangi kanun veya yasaya göre belirlenmiştir?

“Kamu Memnuniyeti Anketi” verileri toplanırken yurttaşların ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerine başvurulması hangi bilimsel çalışma kriteri ve ahlakına uygundur?

Bir anket alışması yürütülürken yurttaşların ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin alınması aynı zamanda yurttaşların “izlendiği”, “takip edildiği” ve “fişlendiği” anlamına gelmiyor mu?

Bir yurttaşın ad, soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerinin “Kamu Memnuniyeti Anketi” adı altınta derlenmesi kişisel verilerin korunması kanunu ve ilkelerine aykırı değil midir?