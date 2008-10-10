Başbakanlığa göre işkence artıyor

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na göre de Türkiye’de insan hakları ihlalleri 2007 yılına göre arttı. 2008’in ilk 6 ayındaki işkence ve kötü muamele iddiaları 2007 yılındakileri aştı



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na (BİHB) 2007 yılında 1171 kişi insan hakları ihlali iddiasıyla başvururken bu rakam 2008 yılının sadece ilk 6 ayında 2 bin 356 kişiye çıktı. 2007 yılında sağlık ve hasta hakkı ihlali iddiaları ilk sırada yer alırken 2008’in ilk 6 ayında tutuklu ve hükümlü hakları ihlal iddiaları ilk sıraya yerleşti.

BİHB 2008’in ilk 6 ayını kapsayan insan hakları ihlal iddiası başvurularına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Başkanlığın açıkladığı verilere göre 2008 yılı ilk 6 ayında Türkiye genelinde 2 bin 356 kişi insan hakları ihlali iddiasıyla başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanların 505’i Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na, 1851’i ise İl ve İlçe Kurullarına başvuruda bulundu. Bir kişinin birden fazla yaptığı başvurular dikkate alındığında toplam 2 bin 767 hak ihlali başvurusunda bulunuldu.

BİHB’nin verilerine göre 2008 yılının ilk 6 ayında yapılan başvurular 2007 yılında yapılan başvuruları geçti. 2007 yılının tamamında Türkiye genelinde 1171 kişi insan hakları ihlali iddiasıyla başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanların 383’ü BİHB’ye, 735’i İl Kurullarına, 53’ü de İlçe Kurullarına başvuruda bulundu. Bir kişinin birden fazla yaptığı başvuralar dikkate alındığında 2007 yılında hak ihlali başvurusu 2 bin 56 olarak gerçekleşti.



TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAK İHLALLERİ İLK SIRADA



2008 yılının ilk 6 ayında alınan verilere göre, tutuklu ve hükümlü hakkı ihlal iddiaları 398 başvuruyla birinci sırada yer alırken, sağlık ve hasta hakkı ihlal iddiaları 344 başvuruyla ikinci sırada, çevre hakkı ihlal iddiaları ise 218 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. Bazı vatandaşlar hak ihlali olduğunu iddia edip maddi yardım talebinde de bulundu. dördüncü sırada ise işkence ve kötü muameleyle ilgili iddialar yer aldı.

2007 yılında alınan verilere göre, sağlık ve hasta hakkı ihlal iddiaları 173 başvuruyla ilk sırada, kötü muamele yasağı ihlal iddiaları 133 başvuruyla ikinci sırada, mülkiyet hakkı ihlal iddiaları ise 131 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.



İŞKENCE İDDİALARI



BİHB 2005 yılından bu yana işkence ve kötü muamele iddialarını ise ayrı ayrı değerlendirerek sayısal veriler düzenliyor. 2008 yılının ilk yarısında, kötü muamele iddiaları 178 başvuruyla 4. sırada, işkence iddiaları ise 26 başvuru sayısıyla 18. sırada yer aldı. Bu iki iddia toplandığında ihlal iddiası sayısı 204’le dördüncü sırada yer aldı.

2008 yılı ilk 6 ayında elde edilen veriler 2007 yılı ilk 6 ayı verilerine göre karşılaştırıldığında, işkence yasağı ihlal iddialarına ilişkin 2007’nin ilk 6 ayında 17 başvuru, 2008 yılının ilk 6 ayında 26 başvuru yapıldı. Kötü muamele ihlal iddiaları ile ilgili olarak ise 2007 yılı ilk 6 ayında 79 başvuru alınmış iken bu rakam 2008 yılının aynı döneminde 178 başvuruya yükseldi. Böylece 2008’in ilk 6 ayında işkence ve kötü muameleyle ilgili 204 başvuru yapılarak 2007 yılının tamamıyla aynı duruma geldi.



EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN



BİHB verilerine göre 2008’in ilk 6 ayın içinde eh çok hak ihlali iddiası 379 başvuruyla İstanbul’dan geldi. İstanbul’u 296 ile İzmir, 106 ile Adıyaman, 104 ile Ankara ve 93 ile Konya izledi. Karabük, Bayburt, Edirne, Ağrı ve Amasya’dan ise hiç başvuru yapılmadı.

