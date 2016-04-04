Başbakanlığa giden ihbar dilekçesinden: O öğretmenler PKK'lı, molotof atmayı mı öğretecekler!

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları” hakkındaki genelgesinde tarif edilen 'muhbirler' harakete geçti. İhbar sonucu İstanbul’da onlarca öğretmen hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre; Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (Bİ- MER) 11 Şubat’ta gönderilen ihbarlardan birine ulaşıldı. İhbarın, İstanbul Bağcılar’dan lise mezunu bir erkek tarafından gönderildiği anlaşılıyor. Gönderenin kimlik bilgileri gizli. BİMER kaydında başvuruların e posta adreslerine sistem üzerinden yanıt gönderildiği belirtiliyor. “Başvuru metni” denilen şikâyet, “Selamün Aleyküm. Her hayrın başı Selamdır. Hayır ve şer Allah’a (C.C.) aittir. Muhakkak her şeyin iyisini O (CC) bilir” diye başlıyor. 4 ilkokul öğretmenini “PKK taraftarı” olmakla itham eden muhbir şöyle devam ediyor:

“Hem bu devletten maaş alıp hem devlete hainlik yapmak her zaman kanımıza dokunmuştur. İşte bu zihniyette dört ilkokul öğretmeninin adını size bildirmek vatan borcudur. İstiklal Marşı okumayan bu öğretmenler çocuklara ne öğretebilir? Kürt milliyetçiliğinin, hem de etrafı Kürt vatandaşlarla çevrili bir topluluğun içinde, PKK’yi destekleyen ilkokul öğretmenleri o fidanlara ne verebilir? Molotof atmayı mı? İşte adres, işte kimlikler. Facebook geçmişlerine bakın. Düzelirler diye sabrettik ama yok. Allah (C.C) rızası için gerekeni yapın.”

Görevi kötüye kullanıyor

Eğitim Sen’in avukatlarından Metin İriz, bu tarz ihbarların genelgeden sonra arttığını belirterek, “Her soruşturmanın ardından, iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz. İdare, öğretmenini iftiralardan korumak zorunda. Ama görevini kötüye kullanıyor. ‘Kasten iftira’ söz konusu olduğunda idare, ihbarcı hakkında dava açılmasını isteyebilir. Bugüne kadar hiç yapılmadı” dedi.

Benzer suçlamalar: Melek yok, evrim var

Eğitim Sen’in avukatlarından Metin İriz’in önüne gelen dosyaların tümünde, şikâyetler birbirine benziyor. Öğretmenlerin, ‘derse girmedikleri, sendikal eylemlerle aslında terör örgütü propagandası yaptıkları, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri, melek yok dedikleri, Evrim Teorisi’ni anlattıkları’ gibi iddialar söz konusu. Bir öğretmen de ev aldıktan sonra okulda dağıttığı baklava nedeniyle soruşturma geçiriyor. Çünkü, muhbir, baklavaların HDP’nin seçim başarısını kutlamak için dağıtıldığına kanaat getirmiş. İris, “İstenmeyen öğretmenler iftiralarla görevden uzaklaştırılmak isteniyor. Bizdeki bir dosyada, azmettirmeden şikâyet ettiğim bir müdür vardı. İfadeye çağrıldı. Dosyaları birleştirmişler. Hiç beklemiyordu. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyoruz” dedi.