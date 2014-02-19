Başbakanla köşe kapmaca



Başkent Bangkok’ta salı günü hükümet karşıtları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar çarşamba günü de devam etti. Yaklaşık 3 bin muhalif, Başbakan Şinavatra'nın makamının bulunduğu Savunma Bakanlığı'nı kuşatarak, istifa etmesini talep etti.

Şinavatra, Başbakanlık makamını daha önce gösteriler nedeniyle terk etmek zorunda kalmış ve Savunma Bakanlığı'na ait bir binaya taşınmıştı. Ülkedeki gösterileri organize eden muhalif Suthep Thaugsuban, yüzlerce asker tarafından korunan binadan Şinavatra'yı kovalayacaklarını açıkladı.

Yingluck Şinavatra, muhaliflerle bir görüşme yapmaktan kaçınıyor. Başbakan Şinavatra, aylardır süren protestoları yatıştırmak için parlamento seçimlerine gitmiş ancak muhalifleri ikna edememişti.

Polis, salı gününe kadar protestocuların kurduğu kamplara müdahale etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak protestoların yeniden patlak vermesi üzerine güvenlik güçleri müdahaleye başladı. Salı günü çıkan çatışmalarda, en az beş kişi yaşamını yitirirken, 63 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.