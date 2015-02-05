'Başbakanla çoban arasında fark yok, biri sürüyü yönetiyor, diğeri halkı'

AKP Konya Milletvekili Cem Zorlu, çoban ile başbakan arasında fark olmadığını belirterek, "Biri sürüyü, diğeri halkı yönetiyor" diye konuştu.
Konya’nın Ereğli İlçesi’nde düzenlenen “Sürü Yönetimi Elemanı Benim’’ projesi kapsamında açılan “Sürü Yönetimi’’ eğitim programlarına katılan AKP Konya Milletvekili Cem Zorlu’nun konuşması sırasında sarf ettiği sözler salondakileri şaşkına çevirdi.
sozcu gazetesinin haberine göre, çobanlık mesleği hakkında konuşan AKP’li Zorlu, “Bu meslek peygamber mesleğidir, ekmek kazanma noktasında, emek sarf ettiğimiz noktada, sarf ettiğimiz emeğin kutsallığı bakımından bir Başbakan’la çobanın arasında bir fark yoktur, sonuç itibarıyla her birisi toplumun bir ihtiyacını karşılıyor, meseleye bu noktadan bakmamız lazım, her birisinin yokluğu toplumda bir faciaya yol açar, unutmayın ki aslında yöneticilik itibarıyla bir çobanla başbakan arasında fark yoktur. Çünkü biri sürüyü yönetiyor, diğeri halkı yönetiyor’’ diye konuştu.