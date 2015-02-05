'Başbakanla çoban arasında fark yok, biri sürüyü yönetiyor, diğeri halkı'

AKP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Cem Zor­lu, çoban ile başbakan arasında fark olmadığını belirterek, "Biri sürüyü, diğeri halkı yönetiyor" diye konuştu.

Kon­ya’nın Ereğ­li İl­çe­si­’n­de dü­zen­le­nen “Sü­rü Yö­ne­ti­mi Ele­ma­nı Be­ni­m’­’ pro­je­si kap­sa­mın­da açı­lan “Sü­rü Yö­ne­ti­mi­’’ eği­tim prog­ram­la­rı­na ka­tı­lan AKP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Cem Zor­lu­’nun ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da sarf ettiği sözler sa­lon­da­ki­le­ri şaşkına çevirdi.

sozcu gazetesinin haberine göre, ço­ban­lık mes­le­ği hak­kın­da ko­nu­şan AKP’li Zor­lu, “­Bu mes­lek pey­gam­ber mes­le­ği­dir, ek­mek ka­zan­ma nok­ta­sın­da, emek sarf et­ti­ği­miz nok­ta­da, sarf et­ti­ği­miz eme­ğin kut­sal­lı­ğı ba­kı­mın­dan bir Baş­ba­ka­n’­la ço­ba­nın ara­sın­da bir fark yok­tur, so­nuç iti­ba­rıy­la her bi­ri­si top­lu­mun bir ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor, me­se­le­ye bu nok­ta­dan bak­ma­mız la­zım, her bi­ri­si­nin yok­lu­ğu top­lum­da bir fa­ci­aya yol açar, unut­ma­yın ki as­lın­da yö­ne­ti­ci­lik iti­ba­rıy­la bir ço­ban­la baş­ba­kan ara­sın­da fark yok­tur. Çün­kü bi­ri sü­rü­yü yö­ne­ti­yor, di­ğe­ri hal­kı yö­ne­ti­yo­r’­’ diye konuştu.