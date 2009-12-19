Başbakan'ın yarınki programları da iptal

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle yarınki programlarını da iptal etti.



İki gündür Rize'de bulunan Başbakan Erdoğan, dün (19 aralık 2009) ve bugünkü programlarını sağlık sorunları nedeniyle iptal etmişti.



Yarın Trabzon'un Of ilçesinde hakla sesleneceği duyurulan Başbakan Erdoğan'ın, bu programını da iptal ettiği ve istirahatini sürdüreceği belirtildi.



Başbakan Erdoğan'ın, yarın İstanbul'a dönmesi bekleniyor.



Bugün de istirahatini sürdüren Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinden sonra evinden ayrılmış, ilçenin Dumankaya köyünde 3 yıl önce vefat eden ağabeyi Hasan Erdoğan'ın mezarı ile dün açılışını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi'ne adını veren Yusuf Karali'nin aynı mahalledeki kabrini ziyaret etmişti.



Yaklaşık iki ay önce vefat eden Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca'nın, ilçenin Başaran köyü Birlik Mahallesi'ndeki mezarını da ziyaret eden Erdoğan, ilçede bir süre önce tamamlanan spor salonu ve futbol sahasında incelemelerde bulunmuştu.

