Başbakan'ın teyzesi Meliha Er vefat etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın teyzesi Meliha Er, Rize’deki evinde vefat etti.
Rize Valisi Nurullah Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan’ın teyzesi Meliha Er’in (67) kent merkezine bağlı Pazar köyündeki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Çakır, ”Başımız sağ olsun” dedi.
Vali Çakır ve Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Er’in ölümü nedeniyle Er ailesinin evine giderek, aileye taziyelerini iletti.
Meliha Er’in, hayatını kaybetmeden önce, bayram nedeniyle ziyaretlerde bulunmak amacıyla evinden çıkıp bir otomobile binmek istediği sırada fenalaştığı belirtildi.