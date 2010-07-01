Başbakan'ın tatil sırrı: Dublör

T24-

NTV'nin haberine göre gazeteciler ilk aracı takip edince Başbakan izini kaybettirdi.

İsrail krizi, şehit cenazeleri, anayasa değişikliğindeki oylamalar, iç ve dış politikadaki yoğunluğun ardından Başbakan Tayyip Erdoğan tatile çıkma kararı aldı. Erdoğan'ın tatil programı Kanada ziyaretinde planlandı.



Kulislerde Başbakan'ın çarşamba günü tatile gideceği konuşuluyordu. Erdoğan'ı yakından takip eden gazetecilerin tahminleri tuttu ve Başbakan dün izini kaybettirdi.



Erdoğan’ın Ankara Subayevleri’ndeki konutundan 11.30’da iki ayrı makam aracı çıktı. Gazeteciler ilk araçta Erdoğan'ın bulunduğunu zannedip takibe başladı ancak Başbakan arkadaki ikinci araçtaydı.

4 Temmuz’a kadar olan tüm programlarını iptal ederek tatile giden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan , kızı Sümeyye, oğlu Bilal, gelini Reyhan ve torunu Ömer Tayyip eşlik ediyor.

Erdoğan'ın tatilini nerede yaptığı henüz bilinmiyor. Erdoğan'ın yarın Cuma namazını kılmak için çıktığında gazeteciler tarafından görüntülenmesi bekleniyor.

Başbakan Erdoğan, daha önceki yıllarda Marmaris ve Akyaka (Muğla), Ekinlik Adası (Balıkesir) Serik (Antalya) ve Abant 'ta (Bolu) tatil yapmıştı.

Erdoğan'ı tatil dönüşünde yoğun bir gündem bekliyor. Anayasa Mahkemesi , anayasa değişikliğiyle ilgili kararını verecek. Ağustos ayında Ramazan'ın başlamasıyla Başbakan her şehirde bir gün iftar açacak. (Nilgin Balkaç / ntvmsnbc)

BAŞBAKAN'IN TATİL PARASINI KİM ÖDÜYOR?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın tatile çıkması ve TBMM ’ye az sayıda bakanın gelmesi tartışma konusu oldu. Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli , "Başbakan’ın tatil parasını kim ödüyor? Kendi cebinden mi ödüyor, kim ödüyor? Kral villada kalıyor, böyle tatil yapan başbakan görmedim" dedi. "At sahibine göre kişner, sahibi tatilde olursa etrafı da tatilde olur" diyen İçli, "Başbakan tatilde, bakanlar yok. Başbakan olmazsa, tatilde olursa, bakanlar da burada olmaz. Başbakan villalarda tatil yapıyor. İşsizlik ve terör ortada, hükümet tatilde" diye şikâyette bulundu.

"BAŞBAKAN TATİLDE, BAKANLAR YOK"

ANKA’ya konuşan Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, "Başbakan tatilde, bakanlar yok. Başbakan olmazsa, tatilde olursa, bakanlar da burada olmaz. Ağalıkta maraba vardır. Padişahlık da vardır; ‘Ey kullar bunu yapın der, buyruğunu verir’ demokrasilerde bu olmaz" dedi.

LALE DEVRİ BENZETMESİ

AKP’nin Meclis’i çalıştırma kararı aldığını hatırlatan İçli, "Başbakan’ın da burada olması lazım. Bakanların olması gerekir. Başbakan villada tatil yapıyor. Böyle bir komedi ve garabet yok. Otelin parasını kim ödüyor? Etrafındakilerin, eşinin, kızının parasını kim ödüyor? Türkiye ’ye böyle bir başbakan gelmedi. Lale Devri’ni geçti. Unutulmasın, Osmanlı dönemi Lale Devri nedeniyle çöktü" dedi.

"AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER"

Türkiye’nin gündeminde birçok önemli sorun olduğuna dikkat çeken İçli, şöyle dedi:

"Başbakan geziyor. Başbakan Meclis’te olmalıydı. Cephede komutan önde olmalı, tatil yaparsa olmaz. At sahibine göre kişner, sahibi tatilde olursa herkes tatilde olur. İşsizlik, terör var; Hükümet tatilde."