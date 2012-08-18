Başbakan'ın talimatıyla 'kıdem tazminatı' rafa kalktı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, son Bakanlar Kurulu toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, “Artık kıdem tazminatı konusunu gündeminizden çıkarın” talimatı verdiği öğrenildi. Bakan, bu talimatın verildiğini, önceki gün kendisini ziyaret eden Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’la paylaştı.

Kavlak, Çelik’le yaptığı görüşmeyle ilgili Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'a şunları söyledi:

Başbakan talimat verdi. “Kıdem tazminatı yıllardır tartışılıyor. Toplu sözleşme bekleyen 250 bin işçi var. Ama yetki çıkmadığı için toplu sözleşmeye oturamadık. Bununla ilgili yasayı çıkaracaklarını söylediler ama olmadı. 250 bin işçinin mağdur oldu. Perşembe günü (önceki gün) bir ara formül üzerinde konuşmak için Sayın Bakan'la görüşmeye gittim. Sayın Çelik, pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan’ın ‘kıdem tazminatını gündemden çıkarın’ talimatı verdiğini, bu nedenle de konunun gündemden kaldırıldığını kaydetti.

Bayram öncesi olumlu adım Kıdem tazminatı çalışanların hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Bununla ilgili Türk-İş’in çıkışları oldu. Sayın Başbakan’la yaptığımız görüşmelerde taraflarla konuşmadan bunu gündeme getirmeyeceklerini söylemişti. Bayram öncesi çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kıdem tazminatının mevcut haliyle kalmasını istiyorduk. Bu şekilde gündemden kalkması çalışanlar için olumlu. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Kumlu’nun da Başbakan’dan randevu talebi var. Önümüzdeki hafta görüşecekler.”



Twitterdan paylaştı



Kavlak, Bakan Çelik’le yaptığı görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle şöyle paylaştı:“Çalışma Bakanı Faruk Çelik’le yaptığım görüşmede Sayın Bakan, son Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakan’ın kıdem tazminatı konusunun gündemlerinde olmadığını, bu konunun artık kapatılması gerektiğini söylediğini iletti. Direncimiz ve kararlı mücadelemiz sonuç verdi.

İşçilerimizin başına çorap örmek isteyenlere rağmen kıdem tazminatı gündemden çıktı. Bu kararın tüm işçilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu sendikal mücadelemiz açısından bir dönüm noktasıdır. Sendikalar artık çok daha güçlü bir biçimde yollarına devam edecektir.”