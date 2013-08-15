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Başbakan'ın 'İyi foxluyorsunuz' sözü iyi tweetlendi

Başbakan Erdoğan ile Fox TV muhabiri arasında geçen ‘İyi foxluyorsunuz’ diyalogu sosyal medyada günün konusu oldu

15 Ağustos 2013 17:48

Mesaisine 1 haftalık ara veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde bugün kameraların karşısına çıktı.

Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda konuşan Başbakan Erdoğan, toplantının son kısmında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısı, Başbakan Erdoğan ile Fox TV muhabiri arasında ilginç bir diyaloga da ev sahipliği yaptı.

Erdoğan, Fox TV muhabirinin sağlık durumuna ilişkin haberlerle ilgili sorusu üzerine, "Değerli arkadaşlar hamdolsun gayet iyiyim ama iyi foxluyorsunuz" yanıtını verdi.

Erdoğan’ın FOX muhabirine yaptığı bu espri sosyal medyada da oldukça çok konuşuldu.

 

‘Foxlamayı sizden öğrenecek değiliz’

 

İşte Twitter’da yapılan bazı yorumlar;

‏@diegoist İyi foxluyorsunuz. Foxlamayı da sizden öğrenecek değiliz. Biz foxlamayı da iyi biliriz. Yürü be RTE :)

@Xhenist: FOX muhabiri bir daha basın toplantılarına gitmez herhalde :))

@nebigarci:Başbakan’dan Fox’a Edebiyat dersi :)

@sedadrn_ :Koskoca ülkenin başbakanı tvye çıkmış 'sizde iyi foxluyorsunuz :)) ' diyor lan.Hala daha mantıklı çözümler arıyoz bizde.

‏@metegurkan: "İyi foxluyorsunuz" bir kere daha gösterdi ki,bu ülkenin gördüğü en mizah yoksunu liderle aynı zaman dilimi içinde yaşama şanssızlığındayız.

@doguyucel: Bunların kafası doğuştan güzel, o yüzden alkole bu kadar karşılar. "İyi foxluyorsunuz" nedir yahu.

 

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