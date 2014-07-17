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Politika

Başbakan'ın sitesindeki haritada Tunceli yok

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçim tanıtımını yaptığı rte.com.tr adlı sitede yayınlanan Türkiye haritasında 80 il yer aldı

17 Temmuz 2014 10:19

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası için hazırlanan internet sitesinde yer alan haritada Tunceli yer almadı.

oda.tv'nin haberine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçim tanıtımını yaptığı rte.com.tr adlı sitede yayınlanan Türkiye haritasında 80 il yer aldı. Erdoğan'ın yaşamını ve icraatlarını anlattığı sitede yer alan Türkiye haritasında Tunceli ili yer almadı.

Tunceli’nin yer almadığı haritanın yanında "30 Mart 2004 yerel seçimleri bu inancın tescili gibiydi. AK Parti yeni bir zafer daha kazandı" yazısı yer aldı.

Sitede yer alan bu hatanın fark edilmesinden sonra Türkiye haritası yerine 2004 seçimlerinin oy oranlarının yer aldığı bir grafikle değiştirildi. Sitede yer alan belgesel bölümünde ise haritanın Tunceli'siz olan şekli durmaya devam ediyor.

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