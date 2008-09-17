Başbakan'ın sevdiği gazeteler

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’a göre "doğruları yazan bir medya" da var!



Sözlerinden bu gazeteleri çok sevdiği, içlerindeki bazı yazarlara da "şimdilik tahammül ettiği" anlaşılıyor.



Merak ettim, Başbakan’ın çok sevdiği gazetelerin kimlere ait olduğuna bir göz attım.



Sabah ve Takvim gazeteleri, Başbakan’ın "Bizim Çalık" diye söz ettiği Ahmet Çalık’a ait. Çalık Grubu’nun tepe yöneticisi Başbakan’ın damadı Berat Albayrak. Sabah-Atv grubunun tepe yöneticisi ise damadın kardeşi Serhat Albayrak. Başbakan’ın basın danışmanı Ahmet Tezcan da Sabah grubunda "danışılmak üzere" bulunuyor.



Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albayrak Grubu adına Ahmet Albayrak olarak görünüyor. "Köklü bir geçmişe sahip olduğunu" her fırsatta tekrarlayan bu grup, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte tırmanışa geçti. Şimdi işlerinin iyi olduğunu duyuyorum, Allah nazardan saklasın.



Star gazetesinin sahibi ise Ethem Sancak. Sancak eski solcu, son derece sempatik kişiliğiyle ve girişimci ruhuyla tanınıyor. Söylememe gerek yok sanıyorum: Başbakan’ın en yakın dostlarının başında geliyor!



Vakit’in kime ait olduğunun hiç önemi yok çünkü Başbakan’ın en çok sevdiği gazetenin bu olduğunu biliyoruz.



Fethullah Hoca cemaatinin yayın organı diye tanımlayabileceğimiz Zaman The Rockefeller Times’ın sahibi ise "Bizim Çalık"ın eniştesi.



Mehmet Yılmaz

