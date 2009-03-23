M. Ali Erbil, dün AKP'nin Kazlıçeşme mitinginde Deniz Baykal için, "Tutturmuş bir televizyon televizyon. Tamam çık Çarkıfelek'e, Televole'ye orada şovmenlik yap" diyen Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi. Erbil, "Ben sadece halkın şikayetini dile getirdim. Başbakan'ın rakibi değilim" dedi.





M. Ali Erbil, geçtiğimiz pazartesi akşamı ekrana gelen "Çarkıfelek" programında AKP'yi eleştiren sözlerinden sonra siyasi gündemin ilk sırasına yerleşti. Başbakan Erdoğan, cumartesi günü Sincan mitinginde, "Sayın Baykal kendini paralıyor, ekrana çıkalım diye. Sayın Baykal ekranlar senin olsun. Çarkıfelek'e mi çıkarsın, Televole'ye mi çıkarsın çık ama rica ediyorum gece 12'den sonra çık. Çünkü senin ve yanında birlikte çıkacağın kişiler yavrularımızın ahlakını bozabilir" açıklamasından sonra dün de İstanbul Kazlıçeşme mitinginde yine Erbil'e yüklendi.



Olay başka yerlere gidiyor



"Ben bir sanatçıyım, şovmenim" diyen Erbil ise, Başbakan Erdoğan'ın rakibi olmadığını söyledi. Vergisini veren bir vatandaş olarak sadece bir şikayetini dile getirdiğini belirten Erbil şunları söyledi:



"O gün feribotta 20 dakika Başbakanlık'a ait olduğu söylenen bir otobüsü bekledik. Bakın hiçbir medeni ülkede böyle bir şey olmaz. Kimse için ne uçak bekletilir, ne otobüs. Herkes eşittir. Benim orada belirtmek istediğim sadece budur. Buradan siyasi bir tartışma başlatmak doğru olmaz. Ben siyasetçi değilim, bir partinin mensubu da değilim. Vatandaş olarak bir şikayetimi dile getirdim. Bu şikayetim sanırım halkın sesi oldu. Dolayısıyla konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü, artısıyla eksisiyle olay başka yerlere gidiyor. Bu beni endişelendiriyor. Siyasetçi olmayan birinin, mitingmeydanlarında adının geçmesi hoş değil."



Seyircimin yarısı çocuklar



Ünlü şovmen, Başbakan'ın "Çarkıfelek" programı için "Yavrularımızın ahlakını bozabilir" açıklaması için de, "Programımız Türk geleneklerine, aile yapısına aykırı değil. Benim seyircimin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Seyirciye saygısızlık yapmayız. 30 yıldır bu böyle devam etti. Çarkıfelek, Türkiye'nin en ücra köşelerinden izleniyor. Her kesimden insana her gün hediyeler dağıtıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Stüdyodaki seyircilerebakın, türbanlısı da var mini eteklisi de" dedi.

